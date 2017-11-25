Советником Дмитрия Азарова по инновациям стал Владимир Пирожков
25 ноября 2017 12:10
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Советником Главы региона по инновациям стал Владимир Пирожков, промышленный дизайнер с мировым именем, руководитель инжинирингового центра прототипирования при НиТУ МИСиС. По приглашению Дмитрия Азарова он провёл в Самаре лекцию о технологиях будущего и том, как они изменят мир. Об этом в своем твиттере сообщила советник губернатора Самарской области Наталья Родимова.
Владимир Пирожков вырос в Тольятти. Он более 20 лет работал с сильнейшими корпорациями мира, но предпочёл вернуться в Россию.
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