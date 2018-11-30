Соцсети помогли найти автора «Красного человека»
30 ноября 2018 22:58
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Но в одном из обсуждений инициативы в Фейсбуке выяснилось, что компания нарушила авторские права создателя скульптуры.
И теперь ситуацию урегулировали, передает «СО» ОНЛАЙН.
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