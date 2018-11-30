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Новости /  Общество /  Социум  

Соцсети помогли найти автора «Красного человека»

30 ноября 2018 22:58
39
23 ноября перед зданием «РКС-Самара» появился новый арт-объект.
23 ноября перед зданием «РКС-Самара» появился новый арт-объект.

Но в одном из обсуждений инициативы в Фейсбуке выяснилось, что компания нарушила авторские права создателя скульптуры.

И теперь ситуацию урегулировали, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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