Социологи сообщили о падении доверия россиян к новостям из телевизора
12 февраля 2017 17:13
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В следующей по популярности группе (от 18 до 14%) лидируют "разговоры с близкими и друзьями". Здесь же - печатная пресса, соцсети и радиопередачи.
По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель снизился на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году), отмечает "Интерфакс". В правдивости новостей в интернете уверены 19% участников опроса.
Уровень доверия к другим источникам оказался не таким высоким: в правдивость информации, почерпнутой из бытовых разговоров и радиопередач, верят по 8% россиян, из соцсетей - 7%. При этом четверть опрошенных (25%) не доверяют ни одному источнику.
Говоря о тематических предпочтениях, россияне чаще называли международные отношения (38%), внутреннюю политику и социальные проблемы (по 34%), вооруженные силы (29%), деятельность российских властей и семейные отношения (по 25%).
Отвечая на вопрос, объективны ли СМИ в освещении событий, происходящих в России, почти половина (49%) респондентов ответила утвердительно, 37% - отрицательно, 14% затруднились с ответом.
По данным опроса, 44% респондентов часто встречают в СМИ критику российских властей, 31% - редко, 19% - вообще с этим не встречались.
Опрос проводился 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, сообщает newsru.com.
Фото yearago.unian.net
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