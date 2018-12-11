Социальный проект «Вектор новых возможностей» направлен на инклюзивное бесплатное обучение вождению автомобиля категории «В»

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Проект «Вектор новых возможностей» поддержан Фондом Президентских грантов 2018 года.В рамках проекта участники проходят полный курс обучения вождению в течение 3 месяцев.В настоящее время проводится набор в новую группу.Пройти обучение в автошколе возможно с 17 лет.Список необходимых документов:- Заявление (форма предоставляется автошколой)- Договор (форма предоставляется автошколой)- Ксерокопия паспорта- Фото 3х4 (2 шт.)- Справка или другой вид документа, подтверждающий инвалидность, или статус сироты- Копия СНИЛС- Копия свидетельства ИННЗа дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +79179528100.Занятия проходят по адресу: г.Самара,пр.Масленникова,7; ул.Старый переулок, д.6 (Автошкола «МЕХ-АВТО»).Группа «ВКонтакте»: «Вектор новых возможностей», сообщает руководитель проекта «Вектор новых возможностей».