Социальное расслоение в мире вновь выросло

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В Oxfam указывают, что общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%. Их состояние увеличивалось в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих по всей планете.Авторы доклада объясняют, что самые зажиточные жители планеты разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.«Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», — заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.При этом Бьянима рассказал, что эксплуатации подвергаются как жители развивающихся стран, так и трудящиеся в США. Например, во Вьетнаме работающие на швейных фабриках женщины месяцами не видят своих детей, а женщины, которые трудятся на птицеводческих предприятиях Соединенных Штатов, вынуждены приходить на работу в памперсах, потому что во время смены им запрещают ходить в туалет.В середине января 2017 года Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись.По подсчетам экспертов Oxfam, совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно $426 млрд — в среднем по $118 на каждого. Те же $426 млрд были у восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).