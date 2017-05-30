Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это позволяет им уже сейчас участвовать в тендерах американских госструктур.
Три российские IT-компании, разрабатывающие алгоритмы распознавания лиц, допущены к тестированию в США
Установлено, что, зная о том, что потерпевшая желает приобрести квартиру, Хардин вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, решил похитить денежные средства последней под предлогом продажи принадлежащей ему квартиры.
В Самаре на 3,5 года лишится свободы квартирный мошенник
Число потенциальных участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс Самара» увеличилось на 10 тысяч семей.
Жителей Самарской области, оплачивающих тепло на счета «Т Плюс», приглашают поучаствовать в акции «К лету – пени тают»
Безработную сызранку задержали за кражу детского велосипеда
Безработную сызранку задержали за кражу детского велосипеда
В Елховском районе пожилой водитель перевернул автомобиль в кювет
В Елховском районе пожилой водитель перевернул автомобиль в кювет
Самарцам разрешат не называть родственников для создания семейных погостов
Самарцам разрешат не называть родственников для создания семейных погостов
В Самаре запретят движение большегрузов днём
В Самаре запретят движение большегрузов днём
В Саратовской области разбился самолет АН-26
В Саратовской области разбился самолет АН-26
сегодня  Вторник, 30 мая, 15:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/05:
USD 56.71
-0.05
EUR 63.37
-0.3
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару

30 мая 2017 12:59
82
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
Всего специально оборудованный автомобиль посетит 36 городов.

31 мая в Самару приезжает первая всероссийская акция Светопробег LEDEL. Она направлена на борьбу с неосвещенными дорогами. С помощью неравнодушных горожан мы собираем информацию о неосвещенных и плохоосвещенных участках дорог и дворов. Потом эта информация будет обобщена и в рамках энергосервисных контрактов принята в работу. Светопробег стартовал 15 мая из Хабаровска и уже посетил города: Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и Уфа.

Всего специально оборудованный автомобиль посетит 36 городов, пройдя в пути 20 тысяч километров дорог.

Организатолры призывают всех жителей страны принять участие в акции. Это очень просто - надо оставить координаты неосвещенного или плохоосвещенного участка на сайте светопробега svetoprobeg.ledel.ru  или в аккаунтах в социальных сетях. Сделаем вместе наши дороги и города светлее, а значит и безопаснее!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 мая 2017  13:50
Самарцам разрешат не называть родственников для создания семейных погостов
Самарцам разрешат не называть родственников для создания семейных погостов
Соответствующее решение приняли областные парламентарии. Социум
88
30 мая 2017  13:19
В Самарской таможне состоялся конкурс талантов
В Самарской таможне состоялся конкурс талантов
Представлены были выставка и конкурс самодеятельности. Социум
93
30 мая 2017  12:59
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
Всего специально оборудованный автомобиль посетит 36 городов. Социум
81
Весь список

Здравоохранение
30 мая 2017  12:21
Самарская областная ассоциация врачей отметит 25-летие
Самарская областная ассоциация врачей отметит 25-летие
Во время конференции будут вручены награды лучшим представителям профессиональной общественности. Здравоохранение
121
29 мая 2017  16:12
Занятия на тренажере показаны при экстропирамидных нарушениях, мозжечковых, лобных и вестибулярных атаксий.
Самарские медики разработали уникальный тренажер для восстановления двигательной активности людей после инсульта
Занятия на тренажере показаны при экстропирамидных нарушениях, мозжечковых, лобных и вестибулярных атаксий.  Здравоохранение
160
29 мая 2017  13:24
В Сызрани пройдет выездной прием замминистра здравоохранения
В Сызрани пройдет выездной прием замминистра здравоохранения
Приём осуществляется по предварительной записи. Здравоохранение
164
Весь список

Туризм
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
62
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
270
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
401
Весь список
Образование
30 мая 2017  10:32
Иностранный язык с 2022 года станет обязательным предметом ЕГЭ
Иностранный язык с 2022 года станет обязательным предметом ЕГЭ
С 2020 года предложение протестируют на регионах. Образование
104
29 мая 2017  16:02
По количеству победителей и призеров Самарская область заняла десятое место среди 78 регионов России, стран СНГ и Балтии.
Школьники Самарской области показали один из лучших результатов на олимпиаде «Высшая проба»
По количеству победителей и призеров Самарская область заняла десятое место среди 78 регионов России, стран СНГ и Балтии.   Образование
152
29 мая 2017  15:03
Металлическая резина (МР) разработана учеными Самарского университета и производится в лабораториях вуза. Материал, в отличие от эластомеров, обладает высокими демпфирующими свойствами, способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, радиации и другим неблагоприятным внешним воздействиям.
Самарский университет запатентовал в США технологию производства виброизоляторов из металлической резины
Металлическая резина (МР) разработана учеными Самарского университета и производится в лабораториях вуза. Материал, в отличие от эластомеров, обладает высокими... Образование
179
Весь список

Культура
27 мая 2017  20:45
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы
Российский фильм "Теснота" получил награду на Каннском кинофестивале
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы "Особый взгляд" в этом году. Культура
214
27 мая 2017  09:25
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
Мероприятие состоится в Музее модерна.   Культура
265
26 мая 2017  16:54
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от 4 до 90 лет.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт «Расцвела под окошком белоснежная вишня»
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от... Культура
211
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
112
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
228
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
527
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
275
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1135
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
706
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1411
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1513
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1702
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1568
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1227
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
779
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1123
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2401
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3391
Весь список

Мероприятия
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег

451

Со 2 июня «ПТС» приступит к поэтапному ремонту четырех тепломагистралей Самарской ТЭЦ

271

МЧС: Ожидаются неблагоприятные погодные явления. О правилах поведения во время сильного ветра

271
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3476

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3023

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

2821
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Иванов Владимир Иванович

Пантелеев Руслан Владимирович

Ардалин Василий Борисович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда