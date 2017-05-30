Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару

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31 мая в Самару приезжает первая всероссийская акция Светопробег LEDEL. Она направлена на борьбу с неосвещенными дорогами. С помощью неравнодушных горожан мы собираем информацию о неосвещенных и плохоосвещенных участках дорог и дворов. Потом эта информация будет обобщена и в рамках энергосервисных контрактов принята в работу. Светопробег стартовал 15 мая из Хабаровска и уже посетил города: Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и Уфа.Всего специально оборудованный автомобиль посетит 36 городов, пройдя в пути 20 тысяч километров дорог.Организатолры призывают всех жителей страны принять участие в акции. Это очень просто - надо оставить координаты неосвещенного или плохоосвещенного участка на сайте светопробега svetoprobeg.ledel.ru или в аккаунтах в социальных сетях. Сделаем вместе наши дороги и города светлее, а значит и безопаснее!