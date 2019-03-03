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Инцидент, попавший на видео, произошёл в продуктовом магазине в Гусь-Хрустальном.На кадрах видно, как сотрудница магазина несколькими ударами "нокаутирует" пьяного посетителя, бившего о холодильник другого мужчину, стоявшего в очереди.Как отмечается, видео стало популярным после того, как его опубликовали на сайте Reddit и оно разошлось по социальным сетям.