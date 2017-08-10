Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции напомнили детям о безопасном поведении во дворах

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В программу спортивных мероприятий, проводимых совместно с департаментом физкультуры и спорта, включен этап «Знатоки ПДД», где дети и взрослые демонстрируют знания Правил дорожного движения. В соревнованиях ребята участвуют вместе со своими родителями, бабушками и дедушками. «Семейные старты» стали отличным поводом для 700 спортивных семейных команд повторить Правила дорожного движения и прекрасно провести время.Заместитель начальника ОГИБДД Тольятти подполковник полиции Андрей Капунов принимает активное участие в данных мероприятиях, обращая внимание взрослых на необходимости исключения фактов бесконтрольного пребывания детей вблизи дорог. Сотрудники Госавтоинспекции, в свою очередь, учат детей распознавать дорожные «ловушки», которыми могут стать деревья и кусты, здания, припаркованные машины или арки. Чтобы ребята в любое время могли освежить полученные знания, правоохранители вручают им памятки для пешеходов и световозвращающие наклейки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области