Сотрудники тольяттинской ГИБДД рассказали будущим мамам о дорожной безопасности

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Инспекторы продемонстрировали правильное расположение пассивных средств безопасности для беременных женщин на специально подготовленной инфографике. Отдельное внимание стражи правопорядка уделили необходимости использования детских удерживающих устройств для безопасной перевозки малышей в автомобиле. Участники встречи активно задавали сотрудникам полиции уточняющие вопросы, на которые получили профессиональные консультирующие ответы.Также полицейские объяснили будущим родителям необходимость использования и детьми, и взрослыми световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. В завершение встречи сотрудники полиции подарили всем присутствующим фликеры и специально подготовленные памятки о безопасности дорожного движения. Будущие родители искренне поблагодарили полицейских за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.