Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"
3 декабря 2017 15:22
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В начале ноября восемь членов инициативной группы сотрудников регионального УФПС составили обращение в правоохранительные органы. В письме, которое имеется в распоряжении «ФедералПресс», почтовики описали ситуацию из времен рабовладельческого строя.
Как следует из документа, в период с 2016 по 2017 год в рабочее время и в выходные дни Артур Игрушкин привлекал подчиненных для строительства своего загородного дома в Малой Царевщине.
«Мы выполняли следующие работы, – пишут сотрудники. – Сварочные работы и монтаж забора по периметру участка; представление интересов Игрушкина в ресурсоснабжающих организациях; согласование в администрации села Малая Царевщина вопросов землеустройства; получение технических условий в Самараэнерго и подключение электричества к личному дому Игрушкина; получение техусловий на подключение воды и канализации; организация и контроль за всеми видами работ при строительстве дома; погрузочно-разгрузочные работы; плотницкие работы; земельные работы; прокладка канализации и водопровода; монтаж систем отопления; доставка строительных материалов – песок, щебень, пиломатериалы – на автотранспорте, принадлежащем УФПС Самарской области; доставка работников УФПС и других людей к месту строительства личного дома Игрушкина и обратно, включая поездки по магазинам и организациям».
Как пишут сотрудники, «это лишь небольшой перечень работ», которые они выполняли для своего начальника. «Феодал» не вознаградил подопечных за труды и даже не отблагодарил. Более того, как пишут авторы обращения, порой им приходилось тратить личные денежные средства на приобретение расходных материалов и оборудование для директорского дома. Эти деньги, по их словам, Игрушкин не возвращал, «считая, что так и должно быть, и все ему должны, а строительство его личного дома для работников УФПС Самарской области большая честь».
Эксплуатирование труда почтовиков проходило под страхом расправы, говорится в письме: «Наш труд на строительстве усадьбы Игрушкина был подневольным. Мы работали под угрозой быть уволенными, хотя многие из нас проработали на предприятии более 15 лет, но такого нарушения закона и хамства как при Игрушкине, никогда не было. На наши возражения о нежелании работать на строительстве дома Игрушкин всегда реагировал гневов и яростью, угрожая немедленно уволить, его незаконные распоряжения нельзя было обсуждать».
«Рабы», как сами отзываются о себе сотрудники почты, рассказали и подробности их доставки на стройку и обратно. Подчиненных отвозили на служебном автомобиле УАЗ, «в котором нечем было дышать». На самом же объекте у людей «не всегда была возможность пообедать и тем более помыться». Потому назад работники ехали в душном автомобиле по городским пробкам и домой попадали поздними вечерами. «А утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку».
Заключительная часть письма самая страшная: «Терпеть такое унижение нет возможности. Большинство сотрудников УФПС Самарской области запугано Игрушкиным, поэтому предпочитают молчать… Преступная деятельность Игрушкина окутала всю самарскую почту, и многие сотрудники не сообщают о преступлении, так как боятся за свою работу, жизнь и здоровье… Но мы сделали свой выбор и готовы идти до конца», – подытоживают члены инициативной группы и добавляют, что описанное в обращении – лишь малая часть «противоправной деятельности» их руководителя.
Свое письмо работники почты направили в генеральную прокуратуру, ФСБ России, гендиректору «Почты России» и Общероссийский народный фронт. По информации источников «ФедералПресс», материалы почтовиков сегодня уже отрабатывает областное управление ФСБ. А вот региональную прокуратуру потерпевшие тревожить не стали – вспомнили, как ранее обращались туда с жалобой на того же руководителя по нарушениям трудового законодательства и не дождались положительного результата.
Об истории со строительством усадьбы извещены и общественники. «Материал поступил в исполком реготделения ОНФ Самарской области, – подтвердил Вадим Нуждин, не называя фамилий фигурантов. – Подобные сигналы мы принимаем по направлению «Этика госслужащих». Должностное лицо, о котором идет речь, не является госслужащим, но возглавляет филиал государственного унитарного предприятия. Сейчас мы отслеживаем, как будут развиваться события. Но надеемся, центральное управление «Почты России», наконец, вынесет решение по многочисленным фактам нарушений со стороны этого руководителя. Особенно учитывая, сколько подобных фактов выведено в публичную плоскость и сколько недовольства граждан выплескивается в отношении него. Когда центральное аппарат «Почты России» без какой-либо аффилированности даст оценку действиям этого лица? Проволочки и отписки со стороны высших руководителей структуры приведут к ситуации, когда вопросы со стороны правоохранителей по непринятию мер зададут им».
Председатель комитета самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов замечает:
«Если изложенное в письме действительно имело место, мы имеем дело со злоупотреблением должным положением со стороны руководителя. Эти материалы требуют тщательной проверки правоохранительным блоком. Прежде всего, граждане должны написать заявления в органы прокуратуры, не минуя областную инстанцию. Надзорное ведомство должно провести проверку, по результатам которой принять решение о содержании в действиях состава преступления. Если последует отказ на региональном уровне, пусть граждане обращаются в вышестоящие инстанции. Такой порядок является правильным. И не нужно смешивать несколько дел, даже если авторы письма уже имели отрицательный результат по другим случаям, связанным с этим руководителем, а разбирать необходимо предметно конкретный инцидент. Изложенные факты по делу строительства дома уже никуда не денутся, их будут использовать при проверках правоохранителей. А если представителям инициативной группы будет этого недостаточно, они могут обратиться к общественникам помимо ОНФ и в депутатский корпус».
Фото: pixabay.com
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