Сотрудники самарской Росгвардии провели рейд по выявлению браконьеров

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В выходные дни сотрудниками управления Росгвардии по Самарской области совместно с сотрудниками Департамента охоты и рыболовства Самарской области проведен рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений правил транспортировки оружия и незаконной охоты.С использованием служебного вертолета авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Самарской области был совершен облет лесных массивов четырех районов Самарской области. В ходе рейда проверены лицензии на добычу животных, путевки на охоту в охотничьих угодьях, разрешения на хранение и ношение оружия, охотничьи билеты, а также провели осмотр оружияу двенадцати охотников. По фактам нарушений правил охоты и правил ношения оружия были составлены административные протоколы.Со всеми гражданами сотрудники Росгвардии провели профилактические беседы и напомнили о правилах безопасного пользования оружием. Особое внимание любителей охоты было акцентировано на соблюдение законодательства, так как браконьерство влечёт за собой уголовную ответственность.Проведение подобных мероприятий будет продолжено на регулярной основе.За прошедший период текущего года, осуществлено 6944 проверки правил хранения оружия по местам жительства владельцев и 180 в местах проведения охоты. В ходе проведенных проверок сотрудниками управления Росгвардии по Самарской области совместно с сотрудниками Департамента охоты и рыболовства Самарской области было выявлено 84 нарушения правил охоты, изъято 4 единицы охотничьего оружия, 3 гражданина лишены права на охоту (аннулированы охотничьи билеты).