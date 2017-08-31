Сотрудники самарской Госавтоинспекции проводят спецрейды «Детское удерживающее устройство»

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Целью данных мероприятий является профилактика ДТП с участием детей-пассажиров. Зачастую несовершеннолетние участники дорожного движения получают травмы в результате того, что перевозятся родителями в салоне автомобиля без использования специальных детских удерживающих устройств.При остановке транспортных средств инспекторы ДПС, в первую очередь, обращают внимание на присутствие в салонах автомобилей юных пассажиров. С автомобилистами, которые перевозят детей без детских удерживающих устройств, инспекторы ДПС проводят разъяснительную работу, а малышам вручали сувениры. Данные рейды призваны напомнить родителям, что любая, даже самая короткая поездка ребенка в машине, должна проходить только с использованием детского удерживающего устройства.В результате проверок за последние 2 дня было выявлено 8 нарушителей, которые осуществляли перевозку детей без использования специальных детских удерживающих устройств. Впрочем, непонимания со стороны водителей не было, большинство родителей перевозят своих детей по правилам, проявляя таким образом заботу об их жизни и безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области