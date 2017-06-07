Сотрудники самарского следственного управления поздравили детей с праздником

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По сложившемуся доброму обычаю сотрудники следственного управления посетили государственное казенное учреждение Самарской области Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник» и поздравили воспитанников с Днем защиты детей.В этот праздничный день дети получили широкоформатный телевизор, игровую приставку и другие подарки. Дети были очень рады врученным подаркам и сразу освоили новую технику.По окончании мероприятия сотрудники следственного управления отметили, что и в дальнейшем воспитанникам социального центра будет оказываться посильная материальная и юридическая помощь.