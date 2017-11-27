Сотрудники полиции в Самарской области совместно с общественниками провели «Неделю правовой помощи детям»

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В рамках «Недели правовой помощи детям» сотрудники полиции, представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних посетили учебные заведения Самарской области, подростков, состоящих на профилактическом учете, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и семьи, где воспитываются приемные и опекаемые дети. Специалисты провели консультации в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и оказали необходимую юридическую помощь.Учитывая повышенный интерес учащихся и их родителей к мероприятию Общественный совет принял решение продлить акцию до 20 декабря 2017 года, сообщает облМВД.