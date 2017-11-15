Сотрудники полиции поблагодарили тольяттинца за помощь в задержании злоумышленников

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Один из постоянных активистов общественного движения «Ночной патруль», Иванов Алексей Александрович в обычной жизни работает на Автозаводе, в свободное время подрабатывает в такси.В ночь с 6 на 7 ноября Алексей приехал забирать по заявке клиентов в Центральном районе города, которые попросили заехать во двор одного из домов, как выяснилось позже, чтобы погрузить аккумуляторы в машину. Из беседы с клиентами, Алексею стало понятно, что пассажиры занимаются преступной деятельностью и обсуждают процесс продажи похищенного имущества. Молодой человек, под предлогом встречи с покупателями украденных аккумуляторов, передал информацию сотрудникам Госавтоинспекции. Инспекторы ДПС Тольятти оперативно отреагировали на полученную информацию и приняли меры к задержанию подозреваемых.Вручая благодарственное письмо начальник Управления МВД Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов подчеркнул: «Это не единственный факт раскрытия преступления, когда нам помогают граждане с активной гражданской позицией. Совместная работа правоохранительных органов и общества повышает уровень доверия граждан к полиции и делает город безопасным для его жителей», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области