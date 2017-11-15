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Сотрудники полиции поблагодарили тольяттинца за помощь в задержании злоумышленников

15 ноября 2017 15:06
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Один из постоянных активистов общественного движения «Ночной патруль», Алексей Иванов в обычной жизни работает на Автозаводе, в свободное время подрабатывает в такси.
14 ноября в торжественной обстановке в присутствии личного состава начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов вручил благодарственное письмо жителю города за проявленную активную гражданскую позицию.

Один из постоянных активистов общественного движения «Ночной патруль», Иванов Алексей Александрович в обычной жизни работает на Автозаводе, в свободное время подрабатывает в такси.

В ночь с 6 на 7 ноября Алексей приехал забирать по заявке клиентов в Центральном районе города, которые попросили заехать во двор одного из домов, как выяснилось позже, чтобы погрузить аккумуляторы в машину. Из беседы с клиентами, Алексею стало понятно, что пассажиры занимаются преступной деятельностью и обсуждают процесс продажи похищенного имущества. Молодой человек, под предлогом встречи с покупателями украденных аккумуляторов, передал информацию сотрудникам Госавтоинспекции. Инспекторы ДПС Тольятти  оперативно отреагировали на полученную информацию и приняли меры к задержанию подозреваемых.

Вручая благодарственное письмо начальник Управления МВД Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов подчеркнул: «Это не единственный факт раскрытия преступления, когда нам помогают граждане с активной гражданской позицией. Совместная работа правоохранительных органов и общества повышает уровень доверия граждан к полиции и делает город безопасным для его жителей», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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