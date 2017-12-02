Сотрудники полиции и общественники рассказали школьникам Красноярского района об их правах и обязанностях

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В Красноярском районе сотрудники полиции и представители Общественного совета при Отделе продолжают проводить мероприятия по оказанию правовой помощи детям. Очередная встреча состоялась с учащимися Красноярской школы.Инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Красноярскому району капитан полиции Наталья Серова напомнила ребятам об административной и уголовной ответственности за совершение тех или иных противоправных деяний. Капитан полиции призвала ребят соблюдать общешкольный порядок, мирно решать возникающие конфликты со сверстниками. А также рассказала о вреде курения и алкоголя.Юрисконсульт правового направления районного Отдела МВД Гульжан Бегенова обратила внимание ребят на права и обязанности, которыми обладают несовершеннолетние, и провела с учениками викторину на знание правовых основ.Школьники активно участвовали в уроке правовой грамотности, задавали интересующие вопросы и сами делились своими познаниями в области права. По словам представителя Общественного совета, директора Белозерской школы Юрия Гарькина, проведение подобных мероприятий позволяет учащимся напрямую задать вопросы сотрудникам органов внутренних дел и получить на них компетентные ответы. При этом общественник подчеркнул, что полицейские постоянно участвуют в родительских собраниях, доводят актуальную информацию до законных представителей детей, проводят разъяснительную и профилактическую работу, сообщает облМВД.