Сотрудники полиции и общественники Самарской области приняли участие во Всероссийской акции «Безопасность детства»

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В целях реализации мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период с 1 июля по 31 августа 2018 года на территории России стартовала Всероссийская акция «Безопасность детства», инициированная Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой.Детский омбудсмен Самарского региона Татьяна Козлова совместно с представителями Общественного Совета при ГУ МВД России по Самарской области и сотрудниками полиции посетила МАУ г.о. Самара «Волжанка», в рамках акции «Безопасность детства», где приняли участие в мероприятии «Каникулы с Общественным советом». В ходе встречи с детьми и администрацией учреждения общественники и правоохранители провели профилактические беседы, занятие «Фигурное вождение самоката в мобильном Автогородке», где дети смогли на практике почувствовать себя настоящими водителями в обстановке, приближенной к реальной и пообщались с ними по условиям проживания в санатории. «Акцент делается на организации, в которых находятся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Прежде всего, на таких встречах, - отмечает уполномоченный по правам детей, - я хочу услышать мнение детей: нравится ли им отдыхать, как кормят, чем занимаются».После совместного проведения игровых занятий, представитель Общественного Совета при ГУ МВД России по Самарской области профессор Самарского университета Виктор Полянский и заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Игорь Бобров поинтересовались у администрации учреждения, вожатых и детей обеспечением безопасности, полнотой предоставления услуг здравоохранения и условиями проживания, расспросили ребят о жизненных целях и успехах, достигнутых в прошедшем учебном году. В своих беседах с детьми, гости затронули такую актуальную тему, как катание на велосипедах. На многочисленные вопросы о ПДД дети отвечали активно и правильно.Ребята смогли задать гостям все интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы. «Мы узнали много нового, например, как вести себя в той или иной ситуации, изучили жесты регулировщика, попробовали себя в роли водителей. И вообще, все было очень весело и познавательно, теперь будем намного внимательнее и осторожнее» - поделились своим мнением дети.Основная цель этого мероприятия – напомнить детям о строгом соблюдении правил безопасности в быту и на дороге, отметила старший инспектор ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Татьяна Евсеева, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области