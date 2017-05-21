Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок во время проведения футбольного матча

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Стражи правопорядка осуществляли регулирование движения на подъездах к стадиону «Металлург», а также организовали патрулирование прилегающих к спортивному сооружению улиц.Всего футбольный матч посетило более 4 630 зрителей, в том числе 14 болельщиков команды «Терек». В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано около 500 сотрудников органов внутренних дел, 50 сотрудников Росгвардии, 250 представителей частных охранных организаций.Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.