Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок во время матча «Крылья Советов» - «Спартак»

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Всего футбольный матч посетило более 15 800 зрителей, в том числе 1 767 болельщиков команды «Спартак». В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 968 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 30 представителей частных охранных организаций.В отношении 7 болельщиков составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей.Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области