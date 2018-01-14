Сотрудники полиции Большеглушицкого района приняли участие в акции «Стань-донором - подари жизнь»

167

Цель акции – сдача донорской крови, чтобы подарить шанс на выздоровление, спасение жизни и здоровья нуждающихся.После медицинского обследования, одним из первых доноров стала инспектор-кинолог кинологического направления старший сержант полиции Олеся Тюрникова: «Я считаю, что это нужное и важное дело для всех. Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается - обязанность каждого гражданина. Возможно, кому-то поможет наша сдача крови, ведь нет ничего ценнее и важнее в мире, чем возможность спасти чью-то жизнь», - прокомментировала Олеся Вадимовна.В свою очередь медицинские работники поблагодарили стражей правопорядка за участие и неравнодушие. Вся кровь будет направлена в специализированный банк крови.Фото: ГУ МВД России по Самарской области