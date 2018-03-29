Сотрудники надзорной деятельности приняли участие в проверках ТРЦ «Мега Сити» и «Амбар» в Самаре

95

Сегодня в Самаре совместно с представителями прокуратуры проведены проверки в торгово-развлекательных комплексах «Мега Сити» и «Амбар». В проверочных мероприятиях принимали участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, а также представители средств массовой информации.В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС