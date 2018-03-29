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Сотрудники надзорной деятельности приняли участие в проверках ТРЦ «Мега Сити» и «Амбар» в Самаре

29 марта 2018 21:30
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В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения.
По поручению Генеральной прокуратуры, во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России.

Сегодня в Самаре совместно с представителями прокуратуры проведены проверки в торгово-развлекательных комплексах «Мега Сити» и «Амбар». В проверочных мероприятиях принимали участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, а также представители средств массовой информации.

В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации, сообщает пресс-служба облМЧС. 



Фото:   пресс-служба облМЧС
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Комментарии



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