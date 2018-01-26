Сотрудники надзорной деятельности Самары постоянно проводят работу по недопущению пожаров в жилье
26 января 2018 15:49
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Помимо неосторожного обращения с огнем, основными причинами пожаров в зимний период зачастую являются:
- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации приборов отопления;
- короткое замыкание или перегрузки электросети;
- нарушение требований эксплуатации газового оборудования.
Основной категорией граждан, подверженных травмированию, или даже гибели во время пожара, являются пожилые люди, а также неблагополучные семьи.
Во время проведения рейдов сотрудники МЧС обсуждают с жителями домов вопросы противопожарной тематики, раздают памятки по пожарной безопасности, объясняют элементарные правила: как уберечь себя, своих близких и свое имущество от пожара, как вызвать экстренные службы в случае экстремальной ситуации, встретить пожарную команду, использовать первичные средства пожаротушения.
Для предотвращения пожаров в жилых домах Главное управление МЧС России по Самарской области информирует о необходимости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:
- пользоваться обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов;
- если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям;
- в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов;
- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток;
- никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара;
- не курите на балконе и не бросайте окурки вниз;
- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы;
- не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
- не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
При эксплуатации отопительной печи необходимо знать и помнить следующее:
- возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы; - дрова для топки должны соответствовать размерам топливника; - топите печь всегда с закрытой дверцей топливника; - очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода; - ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее).
Применяемый для отопления и бытовых нужд газ в определенной концентрации и смеси с воздухом образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня – спички, искры выключателя электроосвещения.
Чтобы избежать такой опасности следует соблюдать следующие правила:
- не отключайте и не подключайте самостоятельно газовые плиты в квартирах, обратитесь к специалисту;
- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа в ходе приготовления пищи следите, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь, регулярно чистите горелки;
- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;
- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
- не храните газовые баллоны в гаражах, квартирах, на балконе.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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