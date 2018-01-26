Сотрудники надзорной деятельности Самары постоянно проводят работу по недопущению пожаров в жилье

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Помимо неосторожного обращения с огнем, основными причинами пожаров в зимний период зачастую являются:- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации приборов отопления;- короткое замыкание или перегрузки электросети;- нарушение требований эксплуатации газового оборудования.Основной категорией граждан, подверженных травмированию, или даже гибели во время пожара, являются пожилые люди, а также неблагополучные семьи.Во время проведения рейдов сотрудники МЧС обсуждают с жителями домов вопросы противопожарной тематики, раздают памятки по пожарной безопасности, объясняют элементарные правила: как уберечь себя, своих близких и свое имущество от пожара, как вызвать экстренные службы в случае экстремальной ситуации, встретить пожарную команду, использовать первичные средства пожаротушения.- пользоваться обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов;- если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям;- в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов;- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток;- никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара;- не курите на балконе и не бросайте окурки вниз;- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы;- не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;- не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.При эксплуатации отопительной печи необходимо знать и помнить следующее:- возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы; - дрова для топки должны соответствовать размерам топливника; - топите печь всегда с закрытой дверцей топливника; - очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода; - ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее).Применяемый для отопления и бытовых нужд газ в определенной концентрации и смеси с воздухом образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня – спички, искры выключателя электроосвещения.Чтобы избежать такой опасности следует соблюдать следующие правила:- не отключайте и не подключайте самостоятельно газовые плиты в квартирах, обратитесь к специалисту;- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;- во избежание утечки газа в ходе приготовления пищи следите, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь, регулярно чистите горелки;- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;- не храните газовые баллоны в гаражах, квартирах, на балконе.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС