Сотрудники кинологической службы СО провели для детей из школы-интерната показательные выступления служебных собак

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Инспектор группы организации службы ЦКС ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Людмила Бурлакова рассказала ребятам о кинологической службе, объяснила, для чего нужны собаки в работе полицейских. Затем перед девчонками и мальчишками выступила ее служебная собака по кличке Реджина Литл Фокс, которая работает по определению запахов и обнаружению наркотических веществ. Кинолог сначала показала элементы общего курса дрессировки. Лабрадор беспрекословно и точно выполнял команды: сидеть, лежать, ко мне, место, рядом.Также служебная собака показала, как работает по обнаружению наркотических средств: сколько не перемещали сумки с запрещенными веществами, четвероногий помощник полицейских безошибочно находил искомое.Школьники внимательно слушали сотрудника полиции и с большим интересом наблюдали за тем, как пес выполняет служебные команды. Конечно, каждый из ребят непременно захотел погладить собаку и сфотографироваться с ней на память.Как отметили сотрудники органов внутренних дел, «подобные мероприятия популяризируют профессию стража правопорядка, влияют на жизненный выбор подростков, пропагандируют среди детей здоровый образ жизни, а также прививают любовь к животным».Дети еще долго делились своими впечатлениями друг с другом, с воспитателями и учителями во время чаепития. Было видно, что всем очень понравилось общение с четвероногими друзьями. Даже те, кто боялся до этого собак, с гордостью рассказывали о том, что победили свой страх.Проведение подобных мероприятий будет продолжено и в дальнейшем, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области