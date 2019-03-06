Сотрудники УВМ ГУ МВД СО поздравляли женщин с наступающим праздником

68

В Самарской полиции сложилась традиция — поздравлять прекрасных и милых женщин с праздником весны и дарить её символ — тюльпаны.Такая акция успешно прошла 5 марта в Миграционном центре Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. Представительниц прекрасной половины человечества, обратившихся в МЦ ждал очень приятный сюрприз.При выдаче заграничных паспортов инспектор УВМ ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Алексей Горбунов поздравлял женщин с наступающим праздником, вручал цветы и открытки со словами пожеланий счастья, добра и семейного благополучия. Идея была воспринята очень благожелательно и вызвала самые положительные эмоции и улыбки.«Сегодня я получила загранпаспорт, собираюсь на отдых летом» - сказала Людмила, одна из посетителей миграционного центра. И конечно же женщина отметила явные преимущества нового центра - высокое качество обслуживания и отсутствие очередей.Наступающий праздник всегда отмечается с особой теплотой и чувством признательности ко всем женщинам, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области