Сотрудники УФСИН СО удостоены премии Общероссийской общественной организации «Офицеры России»

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В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Хинштейн, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, представители органовзаконодательной и исполнительной власти региона.Как рассказал председатель президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» вСамарской области, член общественного совета при УФСИН Михаил Карпухов, премия ежегодно вручается в различных регионах РоссийскойФедерации, а также на федеральном уровне. В Самарской области мероприятие проводится впервые. Его цель – формирование в обществе положительного образа сотрудника и ветерана силовых ведомств, повышение социального статуса профессии.Премия присуждается в таких номинациях, как «Герой нашего времени», «За профессионализм», «За развитие ветеранского движения», «Забота и внимание» и другие.Среди награжденных - офицеры силовых ведомств и правоохранительных органов, представители ветеранских и общественных организаций, достойные жители Самарской губернии.Лауреатами стали и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Это подполковники внутренней службы Вячеслав Богданов, Максим Федоров, майор внутренней службы Вадим Басиев, старший лейтенант внутренней службы Андрей Салмин, старший прапорщик внутреннейслужбы в отставке Роман Мишутин.В торжественной обстановке лауреатам были вручены памятные дипломы. Награжденных тепло поздравили организаторы мероприятия и приглашенные гости. Закончилось мероприятие праздничным концертом, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области