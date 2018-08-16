Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя Самары арсенал оружия и боеприпасов

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В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 10 августа 2018 года у жителя Самары «Т», 1964 г.р. по адресу проживания проведено обследование, в ходе которого обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов:- пулемет «Максим», 7,62 мм – 1 шт;- пистолет-пулемет УЗИ, 9 мм – 2 шт;- пистолет-пулемет ППС, 7,62 мм – 1 шт;- пистолет-пулемет ППШ, 7,62 мм – 1 шт;- ружья «Маузер», 9 мм – 8 шт;- мелкокалиберные револьверы иностранного производства – 7 шт;- мелкокалиберный иностранный пистолет – 1 шт;- иностранный пистолет, 9 мм – 1 шт;- ружья нарезные охотничьи различного калибра – 9 шт;- ружья гладкоствольные охотничьи различного калибра – 4 шт;- револьвер системы «Наган», 9 мм – 1 шт;- граната «Ф-1» – 1 шт;- сигнальные пистолеты, 4 мм – 5 шт;- патроны различного калибра – более 1000 шт.В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения. Материалы ОРД направлены в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст.ст.222, 223 УК РФ, передает пресс-служба УФСБ Самарской области.Фото: пресс-служба УФСБ Самарской области