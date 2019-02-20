Сотрудники Самарского металлургического завода – в числе лучших инженеров страны
20 февраля 2019 18:31
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«Приятно осознавать, что мое стремление к инновациям и качественному выполнению своей работы отмечают не только на родном заводе, но и на федеральном уровне, – делится впечатлениями Дмитрий Галяшин. – Я благодарен своему руководству и коллективу за возможность развиваться, осваивать новые задачи и двигаться вперед».
«Сегодня передовые позиции занимают компании, создающие прорывные технологии и реализующие инновационные идеи, поэтому качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности предприятия, – комментирует генеральный директор
АО «Арконик СМЗ» Михаил Григорьевич Спичак. – Для повышения престижа технических профессий важен всесторонний подход. На Самарском металлургическом заводе существует программа поддержки научно-исследовательской деятельности сотрудников. Кроме того, в
Самаре на протяжении нескольких лет Фонд Арконик реализует ряд программ по популяризации технических дисциплин, развитию детского технического творчества и привлечению молодежи в технические специальности».
«Инженер года» – ежегодный всероссийский конкурс по выявлению лучших инженеров, элиты инженерного корпуса, популяризации их труда, пропаганде достижений и опыта лучших инженеров Российской Федерации.
В этом году в конкурсе приняли участие более 70 тысяч человек из 58 регионов России. Награждение финалистов состоялось 19 февраля в Москве, передает пресс-служба Арконик Россия.
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