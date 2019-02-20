Сотрудники Самарского металлургического завода – в числе лучших инженеров страны

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Сотрудники Самарского металлургического завода стали победителями первого тура XIX Всероссийского конкурса «Инженер года-2018» в номинации «Цветная металлургия». Дмитрию Галяшину, ведущему инженеру-конструктору конструкторской группы прессового производства Арконик СМЗ, присвоено звание «Профессиональный инженер России». Илья Латушкин, ведущий специалист по технологической наладке оборудования и инструменту Арконик СМЗ, стал победителем в категории «Инженерное искусство молодых».«Приятно осознавать, что мое стремление к инновациям и качественному выполнению своей работы отмечают не только на родном заводе, но и на федеральном уровне, – делится впечатлениями Дмитрий Галяшин. – Я благодарен своему руководству и коллективу за возможность развиваться, осваивать новые задачи и двигаться вперед».«Сегодня передовые позиции занимают компании, создающие прорывные технологии и реализующие инновационные идеи, поэтому качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности предприятия, – комментирует генеральный директорАО «Арконик СМЗ» Михаил Григорьевич Спичак. – Для повышения престижа технических профессий важен всесторонний подход. На Самарском металлургическом заводе существует программа поддержки научно-исследовательской деятельности сотрудников. Кроме того, вСамаре на протяжении нескольких лет Фонд Арконик реализует ряд программ по популяризации технических дисциплин, развитию детского технического творчества и привлечению молодежи в технические специальности».«Инженер года» – ежегодный всероссийский конкурс по выявлению лучших инженеров, элиты инженерного корпуса, популяризации их труда, пропаганде достижений и опыта лучших инженеров Российской Федерации.В этом году в конкурсе приняли участие более 70 тысяч человек из 58 регионов России. Награждение финалистов состоялось 19 февраля в Москве, передает пресс-служба Арконик Россия.