Сотрудники СОФЖИ вместе с работниками минстроя приняли участие в городском субботнике

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Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.«Сотрудники министерства строительства и подведомственных организаций принимают активное участие в месячнике по благоустройству, в рамках которого сегодня мы приводим в порядок территорию, расположенную на пересечение улицы Ново-Садовая с улицей Губанова, - сказал Александр Баландин. - Мы убираем от мусора газоны и тротуары, собираем листву, восстанавливаем ограждения палисадников. 2017-ый год - особенный. Он объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом экологии, не менее важно, что всего год остается до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. И нам выпал уникальный шанс изменить городское пространство в рамках подготовки к ЧМ-2018. Ведь каждый из нас ответственен за судьбу города, его внешний облик и будущее. Замечательно, что есть возможность внести личный вклад в наведение порядка и чистоты на улицах и во дворах родного края», сообщает пресс-служба СОФЖИ.