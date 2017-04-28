Я нашел ошибку
Главные новости: 
МП «Благоустройство» осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц предприятия ввиду ненадлежащей организации и выполнения работ по содержанию дорог.
В Самаре на МП «Благоустройство» за растрату денежных средств заведено уголовное дело
В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.
В Самарской области владелец подсобного хозяйства за использование рабского труда на 4.5 года отправится в колонию
В настоящее время в теплицах выращивается более 1,5 млн. цветов, что позволит увеличить площадь городских цветников до 28,3 тысячи кв. м.
В Самаре высадят 5000 кустов гортензии
Он украл из автомобиля
В Сызрани полицейские задержали автовора
Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.
Сотрудники СОФЖИ вместе с работниками минстроя приняли участие в городском субботнике
На контроле экспертов ОНФ «Народная экспертиза» находится порядка 15 домов в разных районах Самарской области, построенных по программе переселения из ветхого жилья, в которых ранее были выявлены серьезные строительные нарушения.
В Самарской области в новых домах для переселенцев из ветхого жилья ОНФ обнаружил плесень и разбитые окна
В настоящее время оперативники установили причастность подозреваемых к совершению семи грабежей и одной кражи в Тольятти, а также к семи ограблениям в Самаре. По данным фактам органами предварительного следствия органов внутренних дел Самарской области возбуждены уголовные дела.
В Тольятти задержаны два молодых человека, грабившие женщин на парковках
За 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017. Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина.
В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
сегодня  Пятница, 28 апреля, 18:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/04:
USD 56.97
0.66
EUR 62.17
0.66
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники СОФЖИ вместе с работниками минстроя приняли участие в городском субботнике

28 апреля 2017 16:13
109
Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.
27 апреля сотрудники министерства строительства Самарской области и работники подведомственных учреждений, вооружившись лопатами, граблями и мешками для мусора, вышли на субботник. Более 150 человек ровно в 14.00. начали уборку территории.

Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.

«Сотрудники министерства строительства  и подведомственных организаций принимают активное участие в месячнике по благоустройству, в рамках которого сегодня  мы приводим в порядок территорию, расположенную на пересечение улицы  Ново-Садовая с  улицей Губанова, - сказал Александр Баландин. - Мы убираем от мусора газоны и тротуары, собираем листву, восстанавливаем ограждения палисадников. 2017-ый  год  - особенный. Он объявлен Президентом России Владимиром  Путиным Годом экологии, не менее важно, что всего год остается до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.  И нам выпал уникальный шанс изменить городское пространство в рамках подготовки к ЧМ-2018. Ведь каждый из нас ответственен за судьбу города, его внешний облик и будущее. Замечательно, что есть возможность внести личный вклад в  наведение порядка и чистоты на улицах и во дворах родного края», сообщает пресс-служба СОФЖИ.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 апреля 2017  16:13
Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.
Сотрудники СОФЖИ вместе с работниками минстроя приняли участие в городском субботнике
Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.  Социум
108
28 апреля 2017  15:21
На контроле экспертов ОНФ «Народная экспертиза» находится порядка 15 домов в разных районах Самарской области, построенных по программе переселения из ветхого жилья, в которых ранее были выявлены серьезные строительные нарушения.
В Самарской области в новых домах для переселенцев из ветхого жилья ОНФ обнаружил плесень и разбитые окна
На контроле экспертов  ОНФ «Народная экспертиза» находится порядка 15 домов в разных районах Самарской области, построенных по программе переселения из... Социум
139
28 апреля 2017  14:54
За 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017. Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина.
В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
За 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017. Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь... Социум
126
Весь список

Здравоохранение
28 апреля 2017  13:26
Из больниц и аптек изымают 3 популярных лекарства
Из больниц и аптек изымают 3 популярных лекарства
Выявлена нежелательная реакция на введение этого вещества. Здравоохранение
172
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
156
26 апреля 2017  22:53
В текущем году данное мероприятие проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат».
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная старту Европейской недели иммунизации
 В текущем году данное мероприятие проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат».  Здравоохранение
228
Весь список

Туризм
28 апреля 2017  17:09
Санкт-Петербург – город души!
Санкт-Петербург – город души!
 Петербург всегда отличался от всех городов России тем, что обладал особенной атмосферой и мог удивить каждого, кто приезжал в него.  Туризм
11
28 апреля 2017  11:45
Летом 2017 года Самару и Абхазию свяжет поезд
Летом 2017 года Самару и Абхазию свяжет поезд
В составе поезда – плацкартные вагоны, вагоны купе и СВ. Туризм
154
21 апреля 2017  09:12
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
257
Весь список
Образование
28 апреля 2017  10:57
Через год после запуска самарский
Через год после запуска самарский "АИСТ-2Д" продолжает программу научных экспериментов в космосе
Программа рассчитана на три года. Образование
138
27 апреля 2017  20:43
Губернатор вручил В.Н.Пономаренко ключи от автомобиля Lada Granta.
«Учителем года Самарской области-2017» стал преподаватель математики самарской школы №132 Владимир Пономаренко
Губернатор вручил В.Н.Пономаренко ключи от автомобиля Lada Granta.  Образование
466
27 апреля 2017  12:17
В Самаре наградят самые творческие ссузы области
В Самаре наградят самые творческие ссузы области
Зритель увидит 16 студенческих номеров. Образование
157
Весь список

Культура
27 апреля 2017  11:32
Проект «Музыка модерна» представит в Самаре программу, посвященную испанским композиторам.
Проект «Музыка модерна» представит в Самаре программу, посвященную испанским композиторам
Выступит одна из самых интересных молодых певиц Самары Яна Дьякова. Культура
194
26 апреля 2017  12:08
Литературная гостиная с писателем Алексеем Солоницыным пройдет в Самаре
Литературная гостиная с писателем Алексеем Солоницыным пройдет в Самаре
На встречу приглашены ветераны, школьники, представители общественности. Культура
176
26 апреля 2017  11:35
В Театр
В Театр "Самарская площадь" приехала режиссер из Москвы
Репетиции нового спектакля начинаются 26 апреля. Культура
184
Весь список
Мода
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
175
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
111
31 марта 2017  14:45
Очарование и ценность серебряных колец
Очарование и ценность серебряных колец
 Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
199
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
156
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
721
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
961
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1161
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2509
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1468
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
379
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
829
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2051
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3077
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3155
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12093
Весь список

Мероприятия
В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
На аэродроме «Бобровка» в Самарской области пройдет авиационно-спортивный праздник
Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

АО «Стройтрансгаз» начало надвижку пролетного строения Фрунзенского моста

668

Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся

447

78-летний ученый выиграл Science Slam Samara

393
за неделю

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2861

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

2367

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

2199
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда