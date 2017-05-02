Сотрудники Россельхознадзора Самарской области выявили в ИК № 13 продукты без фитосанитарных документов
2 мая 2017 15:00
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В ходе мероприятия был установлен факт использования овощей свежих (капуста и лук репчатый) в количестве 28 тонн и крупы гречневой массой 1,3 тонны, не прошедших государственный карантинный фитосанитарный контроль, о чем свидетельствуют отсутствие фитосанитарных документов.
Данный факт является нарушением закона «О карантине растений».
В отношении ответственного должностного лица ФКУ-13 УФСИН возбуждено 3 дела об административных правонарушениях и назначен штраф.
Комментарий Виктора Раудина - начальника отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзра по Самарской области.
"Обнаруженные в колонии нарушения фитосанитарного законодательства касаются прежде всего оформления документации на приобретаемую для колонии продукцию. Крупы и овощи уже были использованы в учреждении по назначению. На качество крупы и овощей данное нарушение никак не влияет. Поэтому под уничтожение данные продукты питания не попадают. Нарушение фитосанитарных правил несет в себе угрозу распространения в нашем регионе вредных карантинных объектов (насекомых-вредителей и семян сорняков)", сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.
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