Сотрудники Росгвардии в Самарской области проверяли оружие у охотников

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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы при содействии авиационного отряда специального назначения и силовой поддержке бойцов ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области провели рейд, направленный на профилактику правонарушений, связанных с оборотом гражданского оружия. Проверке подверглись охотничьи угодья, расположенные на территории двух районов губернии.Первую группу охотников сотрудники Росгвардии заметили с воздуха, пролетая над территорией Сергиевского района. Приземлившись, сотрудники ЦЛРР осмотрели их оружие. Выяснилось, что допущены грубейшие нарушения – так, в частности, ружья транспортировались без чехлов и в заряженном состоянии. Кроме того, у одного из мужчин при себе было разрешение на другое оружие, а не то, которое он взял с собой на охоту. У группы охотников на территории Исаклинского района стражи правопорядка выявили аналогичные правонарушения. На место событий были вызваны сотрудники местных подразделений ЛРР, им переданы изъятые стволы и материалы, собранные по факту не соблюдения закона.Всего с начала текущего охотничьего сезона сотрудники Росгвардии провели 287 рейдов, в ходе которых проверили 958 владельцев оружия. При этом выявлено 88 нарушений правил оборота оружия, 71 единица изъята. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Более 50 охотников нарушили сроки перерегистрации разрешений, четверо правила перевозки и транспортировки оружия, 27 не соблюдали правила хранения и ношения оружия, двое отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, на одного охотника составлен административный протокол за стрельбу в неустановленном месте.Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полицииотметил, что такого рода профилактические мероприятия дисциплинируют владельцев оружия и будут проходить на протяжении всего охотничьего сезона, сообщает пресс-группа Росгвардии.