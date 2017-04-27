Сотрудники Росгвардии проводят проверку стрелковых клубов Самарской области

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Сотрудники Росгвардии проверяют учет и сохранность оружия, в частности огнестрельного спортивного короткоствольного оружия и меры, направленные на обеспечение безопасности при его использовании. Так же сотрудники ЛРР проверяют обеспечение контрольно-пропускного режима на спортивных объектах.В настоящее время осуществлена проверка более пятнадцати стрелковых объектов, по результатам которых три должностных лица привлечены к административной ответственности по ст. 20.8 ч. 1 КоАП РФ, в отношении еще одного должностного лица составлен административный протокол по ст. 14.1 ч.3 КоАП РФ.Администрациям спортивных объектов рекомендовано принять меры по устранению выявленных нарушений в установленныезаконом сроки, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.