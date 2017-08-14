Сотрудники ОВД Сызрани разыскивают местного жителя, подозреваемого в мошенничестве

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Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в МУ МВД России «Сызранское» по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова 7, каб. 323; или по телефонам: (8464) 35-58-36, 8-937-238-17-39, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области