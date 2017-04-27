Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели профилактический рейд «Пешеход»

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В ходе мероприятия особое внимание инспекторы ГИБДД уделили пресечению таких нарушений пешеходами, как неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствий, переход дороги в неположенном месте либо на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, полицейские проводили с гражданами разъяснительную работу по обязательному использованию световозвращающих элементов на верхней одежде при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пешеход в этот период дня сильнее подвержен стать жертвой дорожно-транспортного происшествия.С помощью специального громкоговорящего устройства сотрудники ГИБДД напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными при переходе проезжей части, начинать движение только убедившись в том, что водители уступают дорогу и, конечно же, ни при каких обстоятельствах не рисковать своей жизнью, переходя проезжую часть.Всего за 1 час рейда инспекторы ГИБДД выявили более 50 нарушений ПДД участниками дорожного движения, из них 32 нарушения ПДД пешеходами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.