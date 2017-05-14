Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели профилактические мероприятия в городе

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Сотрудники Госавтоинспекции Самары, под руководством заместителя начальника ОГИБДД Владимира Прибылова, организовали профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности пеших участников дорожного движения. На улицах города - Победе, Стара-Загоре и Ново-Вокзальной, зачастую, даже при наличии подземного пешеходного перехода, пешеходы переходят дорогу в неположенном месте.Наибольшую тревогу у полицейских вызывает тот факт, что дети попадают под колеса автомобилей в жилой зоне, либо переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. Это говорит о том, что водители пренебрегают элементарными правилами безопасности при движении во дворах и вблизи пешеходных переходов. Нельзя снимать ответственности и с родителей, ведь они обязаны надлежащим образом обеспечивать сохранность жизни и здоровья своих детей и научить ребят безопасному поведению на дороге.Госавтоинспекция города Самара обращается к жителям города: «Соблюдайте правила перехода и проезда пешеходных переходов. Прежде, чем ступить на проезжую часть, убедитесь, что водители транспортных средств вас увидели и приняли необходимые меры безопасности, дождитесь, чтобы транспортные средства остановились. Помните, что в условиях непогоды, тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Непременно используйте на своей одежде световозвращающие значки.Водители! Соблюдайте установленные правила. Будьте бдительны и помните, что пешеход может неожиданно выйти на проезжую часть из-за препятствия. Не забывайте, вы управляете источником повышенной опасности, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.