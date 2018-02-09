Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели флеш-моб под девизом "Свет спасает жизнь!"

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Мероприятие направлено на популяризацию использования участниками дорожного движения световозвращающих элементов в темное время суток, и намеренно проходило в вечернее время на главной пешеходной улице города.Во время танцевального флэш-моб учащиеся Школы № 74 г.о. Самара, наглядно продемонстрировали пешеходам яркий эффект световозвращающих элементов, видимость которых усиливал, падающий на них, свет фонарей. Тем самым участники мероприятия призывали всех к обязательному использованию данных приспособлений.Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, вручали горожанам световозвращатели и предлагали сфотографироваться с тематическим хештегом #Яперехожуправильно, для участия в интернет-конкурсе, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области