Сотрудники Госавтоинспекции Кошкинского района провели профилактическую акцию «Родительский патруль»
16 января 2018 14:57
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В этот день активисты из родительского комитета школы вместе с педагогами и инспекторами дорожно-патрульной службы наблюдали за обеспечением родителями мер детской безопасности на дороге: как около детского сада и начальной школы родители высаживают из автомобилей своих детей, пользуются ли автовладельцы детскими удерживающими устройствами, как переводят малышей через проезжую часть. Нужно отметить, что среди родителей, подвозивших своих детей, нарушителей Правил дорожного движения не было! Однако, на некоторых маленьких пешеходах патруль не увидел самого главного - светоотражающих элементов-«фликеров».
Участники «Родительского патруля» не только рассказали дошколятам, школьникам и их родителям, что такое «фликер» и где его можно разместить, но и поделились с ними такой важной информацией: водитель, у которого включен ближний свет фар, может заметить пешехода на расстоянии 25-30 метров, а если у пешехода на одежде присутствуют светоотражатели, то это расстояние увеличивается до 130-140 метров. Водитель, едущий в машине с включённым дальним светом, может увидеть пешехода со светоотражающими элементами на одежде на расстоянии 400 метров, что значительно повышает безопасность пешего участника движения.
В заключение беседы каждому маленькому участнику акции «Родительским патрулем» был подарен светоотражатель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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