Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как стало известно ранее, британская компания OneWeb планирует разворачивать группировку спутников для глобального Интернета.
Путин и Рогозин обсудят контракт на пуски спутников OneWeb в начале 2019 года
В американском штате Флорида аллигатор напал на 85-летнего прохожего.
"Как в кино". Во Флориде турист спас пенсионера от трёхметрового аллигатора
Депутаты предлагают упростить процедуру изъятия земли и недвижимости, расширив возможности местных органов самоуправления. Ключевое понятие во всем этом - застройка.
Снести - и точка. Госдума готовит закон против собственников недвижимости
Он должен приземлиться в Южном полушарии в области кратера Карман, где будет проводить исследования грунта и радиоастрономические наблюдения в условиях отсутствия помех с Земли.
Китай запустил аппарат для изучения обратной стороны Луны
Единственный гол самарцы забили на 11-й минуте.
"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Ростов" – 1:0
Граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед не крепкий и в любой момент может провалиться под ногами.
Сотрудники ГИМС в Самаре на набережной Волги провели очередной профилактический рейд
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
МЧС: В Самарской области ожидается сильный снегопад
Малыш не получил тяжелых травм.
В Самаре автомобилистка, нарушив ПДД, сбила 3-летнего мальчика
сегодня  Суббота, 8 декабря, 18:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/12:
USD 66.92
0.18
EUR 76.08
0.47
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники ГИМС в Самаре на набережной Волги провели очередной профилактический рейд

8 декабря 2018 16:06
207
Граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед не крепкий и в любой момент может провалиться под ногами.
В целях безопасности людей на водных объектах работники Центра ГИМС в Самаре на набережной реки Волги провели очередной профилактический рейд с гражданами.

Всем известно, что зимой в районе набережной в Самаре граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед не крепкий и в любой момент может провалиться под ногами. Отметим, что в Самаре с 1999 года официально не открываются пешие переправы, это говорит о том, что лед в последние годы на Волге стал не крепким и гарантий «не уйти» под воду абсолютно нет.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Сегодня, когда еще не начался на Волге ледостав, с целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с гражданами, где объяснили про небезопасное пребывание на тонком льду, а также напомнили о непредсказуемых последствиях в случае провала под лед. Сотрудники ГИМС раздали профилактические памятки и напомнили про единый телефон спасения 01 и 101.

Подобные рейды будут проводиться регулярно на водных акваториях во время ледостава.

Уважаемые граждане! Напоминаем вам - воздержитесь от выхода на лед, не стоит рисковать вашей жизнью и жизнями ваших близких. Обратите внимание на своих детей: объясните им, что выход на лед очень опасен - каким бы ни был водоем, обращайте внимание на то, чем заняты ваши дети во время зимней прогулки.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

Фото:    пресс-служба облМЧС

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 декабря 2018  16:06
Граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед не крепкий и в любой момент может провалиться под ногами.
Сотрудники ГИМС в Самаре на набережной Волги провели очередной профилактический рейд
Граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед не крепкий и в любой момент может провалиться под ногами.   Социум
205
8 декабря 2018  15:56
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
МЧС: В Самарской области ожидается сильный снегопад
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах,... Социум
253
8 декабря 2018  14:48
В местах для туристов на время праздников создали рождественскую атмосферу и подготовили различные мероприятия.
Названы самые "новогодние" города России и мира
В местах для туристов на время праздников создали рождественскую атмосферу и подготовили различные мероприятия.  Социум
233
Весь список

Здравоохранение
7 декабря 2018  18:07
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона.
Михаил Ратманов провёл встречу в Самарском областном клиническом кардиодиспансере с детскими кардиохирургами из США
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона.  Здравоохранение
306
7 декабря 2018  11:25
В Тольятти пройдет акция «Женское здоровье» С собой необходимо иметь страховой медицинский полис.
В Тольятти пройдет акция «Женское здоровье»
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис. Здравоохранение
218
5 декабря 2018  17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких специальностей, организация обследований (ЭКГ, УЗИ, лаборатория и т.д.), а также условия пребыван
Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале «ВМЕСТЕ»
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
317
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
110
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
144
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
197
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2226
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
258
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
333
Весь список
Образование
7 декабря 2018  11:32
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу Она будет рассчитана на 1200 детей.
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
224
6 декабря 2018  14:28
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой (юридический) диктант
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Он пройдет на 15 площадках. Образование
420
5 декабря 2018  16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.
Разработка инженеров Самарского университета - беговая дорожка для МКС прошла проверку в космосе
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.  Образование
360
Весь список

Культура
7 декабря 2018  22:18
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).
Хворостовский посмертно номинирован на "Грэмми"
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).  Культура
440
7 декабря 2018  10:56
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями. Культура
268
5 декабря 2018  23:47
Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже!  Культура
508
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
80
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
378
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
645
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
175
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
344
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
639
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
399
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
474
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
777
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1023
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
927
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1325
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1720
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1774
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2976
Весь список

Мероприятия
Сотрудники ГИМС в Самаре на набережной Волги провели очередной профилактический рейд
В Самарском исполкоме прокомментировали уход Алексея Анисимова из ОНФ
В Самаре в честь Дня Героев Отечества пройдет концерт «От героев былых времен…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные