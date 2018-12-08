Сотрудники ГИМС в Самаре на набережной Волги провели очередной профилактический рейд
8 декабря 2018 16:06
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Всем известно, что зимой в районе набережной в Самаре граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед не крепкий и в любой момент может провалиться под ногами. Отметим, что в Самаре с 1999 года официально не открываются пешие переправы, это говорит о том, что лед в последние годы на Волге стал не крепким и гарантий «не уйти» под воду абсолютно нет.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Сегодня, когда еще не начался на Волге ледостав, с целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с гражданами, где объяснили про небезопасное пребывание на тонком льду, а также напомнили о непредсказуемых последствиях в случае провала под лед. Сотрудники ГИМС раздали профилактические памятки и напомнили про единый телефон спасения 01 и 101.
Подобные рейды будут проводиться регулярно на водных акваториях во время ледостава.
Уважаемые граждане! Напоминаем вам - воздержитесь от выхода на лед, не стоит рисковать вашей жизнью и жизнями ваших близких. Обратите внимание на своих детей: объясните им, что выход на лед очень опасен - каким бы ни был водоем, обращайте внимание на то, чем заняты ваши дети во время зимней прогулки.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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