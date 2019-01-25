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Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники ГИБДД в Самаре поздравили с праздником автолюбительниц по имени Татьяна и студентов

25 января 2019 18:01
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Все автолюбители, получившие приятный сюрприз к празднику, в ответ полицейским принесли слова благодарности, улыбки и хорошее настроение.
В Татьянин день в столице Губернии инспекторы роты 5 полка ДПС ГИБДД Самара, несущие службу на ул. 22 Партсъезда, выполняли не совсем обычную задачу.

Они совместно со старшим инспектором по пропаганде БДД майором полиции Татьяной Катынской и студентами Самарского
машиностроительного техникума, в активном потоке машин, останавливали автолюбительниц по имени Татьяна и студентов, чтобы поздравить с праздником.

Среди остановленных водителей оказались не только студенты, но и прекрасные девушки Татьяны, получившие в подарок от сотрудников
городской ГИБДД обложку для автомобильных документов, футляр для проездного билета с логотипом социальной кампании «Стратегия
безопасности» и сладкий подарок с пожеланием.

Все автолюбители, получившие приятный сюрприз к празднику, в ответ полицейским принесли слова благодарности, улыбки и хорошее настроение, передает пресс-служба ГИБДД Самара. 


Фото:   пресс-служба ГИБДД Самара
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