Сотрудники ГИБДД в Самаре поздравили с праздником автолюбительниц по имени Татьяна и студентов

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Они совместно со старшим инспектором по пропаганде БДД майором полиции Татьяной Катынской и студентами Самарскогомашиностроительного техникума, в активном потоке машин, останавливали автолюбительниц по имени Татьяна и студентов, чтобы поздравить с праздником.Среди остановленных водителей оказались не только студенты, но и прекрасные девушки Татьяны, получившие в подарок от сотрудниковгородской ГИБДД обложку для автомобильных документов, футляр для проездного билета с логотипом социальной кампании «Стратегиябезопасности» и сладкий подарок с пожеланием.Все автолюбители, получившие приятный сюрприз к празднику, в ответ полицейским принесли слова благодарности, улыбки и хорошее настроение, передает пресс-служба ГИБДД Самара.Фото: пресс-служба ГИБДД Самара