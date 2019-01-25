Сотрудники ГИБДД в Самаре поздравили с праздником автолюбительниц по имени Татьяна и студентов
25 января 2019 18:01
85
Они совместно со старшим инспектором по пропаганде БДД майором полиции Татьяной Катынской и студентами Самарского
машиностроительного техникума, в активном потоке машин, останавливали автолюбительниц по имени Татьяна и студентов, чтобы поздравить с праздником.
Среди остановленных водителей оказались не только студенты, но и прекрасные девушки Татьяны, получившие в подарок от сотрудников
городской ГИБДД обложку для автомобильных документов, футляр для проездного билета с логотипом социальной кампании «Стратегия
безопасности» и сладкий подарок с пожеланием.
Все автолюбители, получившие приятный сюрприз к празднику, в ответ полицейским принесли слова благодарности, улыбки и хорошее настроение, передает пресс-служба ГИБДД Самара.
Фото: пресс-служба ГИБДД Самара
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 января 2019 18:59
Ранее в Кемеровской области провели проверку после слов детского омбудсмена о голодных обмороках у учеников. Его заявлению не нашли подтверждений. Социум
31
25 января 2019 18:17
Сильные морозы не повлияли на начало проверки боеготовности 2-й общевойсковой армии в регионах Поволжья. Армия была поднята по тревоге сегодня утром. Социум
104
25 января 2019 18:01
Все автолюбители, получившие приятный сюрприз к празднику, в ответ полицейским принесли слова благодарности, улыбки и хорошее настроение. Социум
83
Здравоохранение
25 января 2019 13:54
Она расположится на базе Сызранской горбольницы №1. Здравоохранение
155
24 января 2019 20:33
Во все корпуса больницы поступило тепло. Здравоохранение
335
24 января 2019 18:19
На сегодняшний день в отделение госпитализировано 10 человек - 7 взрослых и трое детей. Здравоохранение
315
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
232
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
211
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
575
Туризм
21 января 2019 18:12Где отдохнуть на море в 2019 году
Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
109
17 января 2019 16:25
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное... Туризм
375
16 января 2019 13:02
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
343
Образование
25 января 2019 10:37
В День российского студенчества в опорном вузе пройдут торжества. Образование
152
25 января 2019 10:17
Губернатор отметил, что Самарская область по праву является одним из крупнейших научно-образовательных центров России. Образование
139
24 января 2019 23:21
Но поскольку прогрев системы требует определенного времени, завтра, 25 января, процесс обучения будет организован в этих школах по-разному. Образование
303
Культура
25 января 2019 14:44
Неповторимый капитан Жеглов и знаменитый Гамлет. Культура
128
25 января 2019 13:48
Читатели библиотеки смогут увидеть примеры футуристических книг. Культура
127
25 января 2019 11:19
Всего Самарскую область на фестивале представляли 8 команд КВН. Культура
154
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
119
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
586
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
724
Видео
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
331
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
775
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
967
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1175
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
1023
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1377
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1749
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1537
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1856
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2223
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2451
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3679
Мероприятия