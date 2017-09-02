Сотрудники ГИБДД провели спецрейд на автопарковке аэропорта «Курумоч»
2 сентября 2017 14:55
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На днях сотрудники полка ДПС ГИБДД Самары посетили «Курумоч» с целью проведения работы с сотрудниками контрольно-пропускного пункта «Самара-Аэропорт» Отряда пограничного контроля «Поволжье» по вопросам правового воспитания в области безопасности дорожного движения. В ходе информационного взаимодействия от сотрудников КПП «Самара-Аэропорт» поступило устное обращение об оказании содействия в отношении водителей транспортных средств, которые осуществляют парковку в местах, отведенных для инвалидов, и создают аварийные ситуации, нарушая ПДД РФ.
На второй линии привокзальной площади аэропорта выделены бесплатные места для парковки спецтранспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями. Чтобы воспользоваться льготными условиями стоянки, владельцу спецтранспорта необходимо при себе иметь соответствующий документ (удостоверение инвалида, ПТС автомобиля), подтверждающий, что данное транспортное средство оборудовано для использования людьми с ограниченными физическими возможностями.
Штраф за неправильную парковку в местах с пометкой «для инвалидов» предполагает наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей.
Нарушители правил стоянки могут быть привлечены к административной ответственности за неправильную парковку.
Помимо оформления административного штрафа автомобиль могут забрать на штрафплощадку на эвакуаторе. За эвакуацию будет наложен дополнительный штраф. Оплата эвакуатора при неправильной парковке зависит от времени пребывания на стоянке и стоимости вызова эвакуатора. Избежать эвакуации автомобиля можно, если убрать его до приезда эвакуатора. При этом нарушителю все равно выпишут административный штраф за неправильную парковку.
Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителей, которые нарушили правила парковки. При этом полицейские предупредили нарушителей о том, что аэропорт находится в поле зрения сотрудников полиции круглосуточно с целью пресечения как нарушений ПДД РФ, так и иных противоправных действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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