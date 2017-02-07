Сотрудники ГИБДД провели семинары для воспитателей дошкольных образовательных учреждений Самары

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Ежегодно сотрудники ГИБДД Самары проводят с педагогами детских садов обучающие семинары по формированию у дошкольников основ безопасного поведения на дороге.В начале мероприятия педагоги дошкольных образовательных учреждений в виде презентаций поделились положительным опытом по обучению детей правилам поведения на дорогах. Вниманию участников семинара был представлен фильм о положительном опыте МБДОУ детский сад № 186 г. Самара по работе, проводимой в данном направлении. Сотрудники ГИБДД рассказали педагогам об основных ошибках, которые допускают взрослые при обучении детей правилам дорожного движения, о важности работы с родителями, об особенностях безопасного поведения на дорогах в зимний период времени, а также о «дорожных ловушках» которые подстерегают детей на проезжей части.В заключении мероприятия педагоги и сотрудники Госавтоинспекции обсудили мероприятия, которые будут проводить в текущем году в дошкольных учреждениях и посмотрели видеоролики по безопасности дорожного движения, сообщает горГАИ Самары.Обучение детей правилам поведения на проезжей части необходимо начинать с самого раннего возраста. Большое значение имеет работа, как с детьми, так и родителями.