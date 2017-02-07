Сотрудники ГИБДД провели семинары для воспитателей детских садов Самары

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Успех в обучении детей правилам дорожного движения во многом зависит от подготовки педагогов.В ходе проведенных семинаров педагоги дошкольных образовательных учреждений в виде презентаций поделились положительным опытом по обучению детей правилам поведения на дорогах. Также участникам был представлен фильм о положительном опыте детского сада № 186 Самары по работе, проводимой в данном направлении. Сотрудники ГИБДД рассказали педагогам об основных ошибках, которые допускают взрослые при обучении детей правилам дорожного движения, о важности работы с родителями, об особенностях безопасного поведения на дорогах в зимний период времени, а также о «дорожных ловушках» которые подстерегают детей на проезжей части.Многие считают, что дорожно-транспортные происшествия на дорогах – случайность, и уберечься от нее невозможно. На самом деле это не так: более половины всех дорожных происшествий с участием детей-пешеходов происходят в примерно одинаковых, повторяющихся ситуациях – так называемых «дорожных ловушках, которые в ходе семинара были подробно рассмотрены, сообщает пресс-служба мэрии Самары.