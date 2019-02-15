Сотрудники ГИБДД провели семинары для воспитателей детских садов Самары

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Ежегодно сотрудники ГИБДД Самары проводят с педагогами детских садов обучающие семинары по формированию у дошкольниковоснов безопасного поведения на дороге.Успех во всестороннем обучении ребенка правилам дорожного движения во многом зависит от того насколько хорошо подготовленныйпедагог в этой области сможет донести до детей суть и важность знаний правил дорожного движении. Вначале мероприятия педагоги дошкольных образовательных учреждений в виде презентаций поделились положительным опытом по обучению детей правилам поведения на дорогах.Вниманию участников семинара был представлен фильм о положительном опыте одного из детских садов Самары по работе, проводимой в данном направлении. Сотрудники ГИБДД рассказали педагогам об основных ошибках, которые допускают взрослые при обучении детей правилам дорожного движения, о важности работы с родителями, об особенностях безопасного поведения на дорогах в зимний период времени, а также о «дорожных ловушках» которые подстерегают детей на проезжей части.Многие считают, что дорожно-транспортные происшествия на дорогах – случайность, и уберечься от нее невозможно. На самом деле это нетак: более половины всех дорожных происшествий с участием детей-пешеходов происходят в примерно одинаковых, повторяющихся ситуациях – так называемых «дорожных ловушках». Которые в ходе семинара были подробно рассмотрены.В заключении мероприятия педагоги и сотрудники Госавтоинспекции обсудили мероприятия, которые будут проводить в текущем году вдошкольных учреждениях и посмотрели видеоролики по безопасности дорожного движения, передает пресс-служба ГИБДД Самары.Фото: пресс-служба ГИБДД Самары