Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев двух ДТП в Самаре

238

неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь по ул. Гагарина от ул. СоветскойАрмии в сторону ул. Энтузиастов, в районе д. 92 по ул. Гагарина допустил наезд на пешехода женщину, 1963 г.р., которая переходила проезжую часть ул. Гагарина по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля.После чего неустановленный водитель скрылся с места ДТП.В результате ДТП пешеход –женщина, 1963 г.р., обратилась в больницу, с диагнозом: «Флегнома левой голени. Госпитализирована».неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь по ул. 22 Партсъезда от ул.Вольская в сторону ул. Свободы, в районе д. 34 по ул. 22 Партсъезда допустил наезд на пешехода мужчину, 1957 г.р., который переходилпроезжую часть ул. 22 Партсъезда в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения автомобиля.После чего неустановленный водитель скрылся с места ДТП.В результате ДТП пешеход –мужчина, 1957 г.р., обратился в больницу, с диагнозом: «Перелом шейка бедра. Госпитализирован».Ваша информация поможет в расследовании произошедших ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.