Сотрудники ГИБДД Самары совместно со школьниками присоединились к акции «Георгиевская лента»

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В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной Войне, сотрудники Госавтоинспекции г. Самары совместно со школьниками из 46 школы Октябрьского района г. Самары вышли на оживленную улицу города, чтобы поздравить жителей г. Самары с наступающим праздником.Ребята вручали пешеходам и автомобилистам оранжево-черные ленты, символизирующие память о героическом прошлом страны.Всероссийская акция «Георгиевская лента» стала для всех жителей России одним из основных мероприятий, проводимых в честь празднования Дня победы. Всего во время акции полицейские совместно со школьниками подарили более 150 георгиевских лент самарчанам.Всем участникам дорожного движения школьники напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно в период майских праздников, а сотрудники ГИБДД рассказали о последствиях нарушений ПДД, сообщает горГАИ Самары.