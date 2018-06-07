Сотрудники ГИБДД Самары провели для школьников тотальный экзамен по ПДД

Чтобы узнать, насколько школьники подкованы в данном вопросе, инспекторы совместно с сотрудниками департамента образования провели в лагерях дневного пребывания на базе учебных заведений «Тотальный диктант по ПДД.В основу билетов легли «дорожные ловушки», которые вызывают у несовершеннолетних затруднения в реальной дорожной ситуации. Дворовая территория, поход с родителями за руку, разговор по мобильному телефону, обязанности велосипедистов и так далее… – все эти неоднозначные ситуации требуют от детей не только знаний в сфере дорожного движения, но и оценки ситуаций с точки зрения безопасности.Конечно, ребята справились не со всеми вопросами. По окончании «экзамена» начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции г.Самара майор полиции Ирина Тарпанова разобрала с детьми Гимназии № 133 г.о. Самара неправильные ответы, чтобы избежать подобных ошибок в реальной жизни.Экзамен проводился не с целью оценки, а для выявления пробелов в знаниях учеников. Результаты тестирования полицейские будут использовать в дальнейшей профилактической работе, сообщает пресс-служба ГИБДД САмара.Фото: пресс-служба ГИБДД САмара