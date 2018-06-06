Сотрудники ГИБДД Самары проведут тотальный экзамен по ПДД среди детей

Завтра, на вопросы подготовленные Госавтоинспекцией ответят более 150 учащихся различных школ города. В основу билетов легли «дорожные ловушки», которые вызывают у несовершеннолетних затруднения в реальной дорожной ситуации. Лужа на пешеходном переходе, дворовая территория, поход с родителями за руку, разговор по мобильному телефону – все эти неоднозначные ситуации требуют от детей не только знаний в сфере дорожного движения, но и оценки ситуаций с точки зрения безопасности.Результаты экзамена полицейские будут использовать в организации профилактической работы с детьми по предупреждению опасного поведения на проезжей части. сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.Фото из открытых источников