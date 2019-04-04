Сотрудники ГИБДД Самары помогли роженице своевременно добраться в роддом

93

В утренний час пик 29 марта 2019 года к инспекторам полка ДПС ГИБДД Управления МВД по городу Самаре лейтенантам полиции Федору Роенко и Андрею Батыркину, несшим службу в районе улицы Шоссейная, за помощью обратился водитель. Мужчина сообщил полицейским, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды. Роженица нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что из-за плотного потока машин быстро доехать до роддома не удастся, водитель решил обратиться к сотрудникам органов внутренних дел.Лейтенант полиции Федор Роенко, понимая серьезность положения и то, что время идет на минуты, доложив дежурному о случившемся, принял решение сопроводить семейную пару до ближайшего приемного покоя родильного отделения. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, он начал сопровождать автомобиль с роженицей до медицинского учреждения и передал ее врачам. Женщине была оказана необходимая помощь, и уже через 15 минут на свет появилась дочь Варвара.Из роддома маму с малышкой в торжественной обстановке встречали родственники и друзья семьи. В числе приглашенных были и сотрудники дорожно-патрульной службы полиции. Полицейские пожелали молодой семье здоровья, безопасных дорог и вручили подарки.В свою очередь счастливые родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь. «Большое спасибо за то, что проводили нас и помогли. Без вас мы бы не справились. Очень приятно, что такие люди есть в самарской полиции», - отметила Татьяна Сторожкова.Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области