Сотрудники ГИБДД Нефтегорского района в Яблочный угощали участников дорожного движения ароматными яблоками

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Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Нефтегорский" в честь праздника угощали участников дорожного движения ароматными яблоками. Даря освященные плоды, полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД. В конце беседы инспекторы вручали водителям тематические памятки и желали счастливого пути, в ответ автомобилисты обещали быть вежливыми и дисциплинированными на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области