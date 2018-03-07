Сотрудники ГИБДД Самары приняли участие в акции #ЦветыДляАвтоледи

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Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов поздравил представительниц прекрасного пола, успешно сдавших квалификационные экзамены на право управления транспортным средством, с наступающим праздником, вручил водительские удостоверения, цветы и подарки.В своей поздравительной речи Юрий Александрович отметил, что «Из года в год на дорогах Самарской области появляется все больше и больше автоледи. Сегодняшний ритм жизни набирает такие обороты, что дамам становится трудно обойтись без личного транспорта, при этом они стараются быть аккуратными и вежливыми за рулем. Благодаря высокой водительской дисциплине женщины гораздо меньше нарушают правила дорожного движения и попадают в автоаварии».Кроме этого, полковник полиции разъяснил начинающим автоледи преимущества использования портала «gosuslugi.ru» и вручил специальные памятки с алгоритмом действий получения государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.На память о мероприятии участники акции сделали общее фото с хештегом #ЦветыДляАвтоледи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России Самарской области