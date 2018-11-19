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Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники ДПС Новокуйбышевска подарили вторую жизнь пенсионеру

19 ноября 2018 15:21
141
Пенсионеру за рулём стало плохо, и он находился без сознания.
Днем 12 ноября экипаж ДПС Новокуйбышевску в составе командира отдельного взвода капитана полиции Сергея Пыршева, заместителя командира отдельного взвода старшего лейтенанта полиции Дениса Колотовкина и старшего инспектора старшего лейтенанта полиции Антона Половинко находился на маршруте патрулирования. В ходе несения службы на ул. Ворошилова полицейские обратили внимание на пожилую женщину, которая стояла у припаркованного на обочине автомобиля ВАЗ-2109 и размахивала руками, призывая на помощь.

Остановившимся сотрудникам ГИБДД взволнованная женщина пояснила, что её мужу – пенсионеру, за рулём стало плохо, и он находится без сознания. Понимая, что дорога каждая минута, полицейские приняли решение самим доставить мужчину в медучреждение, не дожидаясь скорой помощи. Пенсионер находился на переднем пассажирском сидении, скорее всего, он искал в бардачке таблетки, и старший лейтенант полиции Денис Колотовкин сел за руль «девятки».

При движении до больницы полицейские связались с медиками и предупредили о случившемся. В сопровождении патрульного автомобиля с включенными проблесковыми маяками в течение 5 минут пожилого мужчину доставили в приёмный покой поликлиники. Путь составил около 4-х километров.

Полицейские на руках занесли пенсионера в больницу, где ему своевременно была оказана медицинская помощь.

В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Его супруга, не скрывая слёз, искренне поблагодарила сотрудников ДПС за оказанную помощь. Она рассказала, что в этот день ее муж только отъехал от дома и, когда ему стало плохо, успел позвонил ей. Когда женщина подбежала к машине, находившейся недалеко от дома, пенсионер уже был без сознания. «Только благодаря сотрудникам полиции мой муж остался жив, - призналась она. – Как же вовремя они оказались на дороге! Спасибо им за то, что они, не раздумывая, приняли такое важное решение и очень быстро доставили его в больницу». Также женщина подчеркнула, что у ее супруга в этот день был день рождения – ему исполнилось 79 лет. «Именно сотрудники полиции подарили моему мужу вторую жизнь», - вытирая слезы, отметила она, передает пресс-служба ГУ МВД Самиарской области.


Фото:    ГУ МВД Самиарской области

 

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Комментарии



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